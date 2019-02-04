【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例　解說後整合意見徵詢議員決定下一步 (15:20)

她表示，保安局長李家超今日（15日）會去信立法會主席梁君彥，收回修例草案恢復二讀辯論的預告，換言之立法會大會的修例工作會暫停，「直至我們完成溝通解說及聆聽意見為止」。林鄭月娥稱政府無意就解說工作設時限，承諾整合意見後會向立法會保安事務委員會匯報，以及徵詢議員意見，才決定下一步工作。

林鄭月娥在開場白最後強調，她和她的團隊推出修例的初心，是對香港的熱愛和對香港人的關心；又稱對事態發展至今，感到十分難過及遺憾，她會接受批評，加以改進，繼續與市民同行。

政府今年2月在未正式諮詢公眾下，提出修訂《逃犯條例》，社會廣泛反對。審議修例的立法會法案委員會經多次會議仍未能選出主席，保安局長李家超提出將修例「直上大會」，原定本周三（12日）恢復二讀辯論，但當日大批市民在金鐘包圍立法會及政總示威反對修例，立法會無法開會。示威同日演變成激烈警民衝突，行政會議成員及建制派其後陸續放軟口風稱可暫緩修例，林鄭月娥至今日下午宣布暫緩修例。

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