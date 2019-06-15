「花王」涉性侵智障女　准保釋下月中再訊 (12:59)

任職「花王」的被告蘇永標（69歲），被控於2019年6月5日，在荃灣的時鐘酒店「金利來別墅」，涉嫌強姦女子X。被告太太及女兒均有到庭旁聽。

消息表示，事主在新界東一個屋苑的麥當勞餐廳工作，被告在該處認識事主，並在毗鄰屋苑擔任「花王」。案發當日，兩人在該屋苑附近相聚，被告帶事主到荃灣的時鐘酒店涉嫌強姦她，而事主是精神上沒有行為能力的人，智商較一般人低。案發後，事主暫時沒有上班。

控方申請押後案件，等待警方進一步調查，包括索取及檢視相關閉路電視片段、檢取及化驗涉案時鐘酒店的牀單等、向工作人員取得租房紀錄，和索取事主錄影會面等，並因案情嚴重，反對被告保釋。辯方則申請保釋。

裁判官認為，控方目前未獲得客觀證據，被告棄保潛逃風險較低，批准被告保釋，條件包括10萬元現金、由女兒人事擔保2萬元、不得進入事主工作麥當勞所屬屋苑、不得接觸控方證人、不得離港、須往警署報到等，押後案件至7月15日再訊。

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