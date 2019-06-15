【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去 (13:18)

民陣明日（16日）再舉行反修訂《逃犯條例》遊行，訴求是要求政府撤回修例、要求追究警方開槍責任，和抗議政府定性和平示威為「暴動」。對於外界消息指出，特首林鄭月娥今午（15日）會宣布暫緩修例，民陣召集人岑子杰表示，香港民意非常清晰，「政府一日未說撤回修例，都會堅持（反對）下去」。
另民陣周四（13日）提出下周一（17日）在立法會外示威及呼籲市民「三罷」，如今面對政府風聲轉向，岑子杰說，需待林鄭月娥發表言論後，才可回應下周一的行動對策。
岑子杰表示，香港人已習慣政府「大大力打壓，然後拖延的手段」，面對政府或擬「暫緩」，也難確保政府往後不會將修例再「包裝上市」。他強調，市民民意清晰，不會接受修例，重申要求「撤回」的立場。他指出，明日一定會遊行，又呼籲那些不滿警方於周三（12日）武力鎮壓的市民，上街抗議。
民陣昨日（14日）和警方開會商討明日遊行安排。岑子杰指出，警方並無反對由維園遊行至政府總部的路線，亦准民陣使用6個硬地足球場及中央草坪起步；若參與人數眾多，警方將開放軒尼詩道東西行共6條行車線。
另外，有示威者在過去周日（9日）及周三被警方拘捕或在行動過程中受傷，有人發起成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」，信託人包括立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩，及嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強。
吳靄儀表示，基金是向一些在反修例行動上受傷或被捕、並有即時需要的人，就醫療和法律援助等方面提供協助。她說，目前需處理基金的財務及法律文件，但知道有市民希望在明日遊行時即時捐錢，因此會臨時借用「公民基金」戶口，將籌得的款項暫時「停泊」在該戶口，待與會計師商量後，擬將款項全數轉移至「真普聯」戶口，以便正式動用。
何韻詩表示，已設立基金facebook專頁，受傷或被捕者如有即時需要，可發訊息至該頁提供聯絡資訊，或電郵至aept2019@gmail.com，將有相關人員跟進。
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