【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者 (14:25)

記者會開始前一小時，已有近百傳媒到場，要在政總外排隊進場。政府新聞處因場地位置所限，限每間電視台派出3名代表，其他新聞機構則最多可派出兩名代表。

【12:51】政府新聞處今午（15日）1時公布，特首林鄭月娥今午3時於政府總部地下演講廳見傳媒，但未註明原因。

多個電子傳媒早前報道，特首林鄭月娥會在今午3時見記者。消息表示，林鄭月娥今日中午在禮賓府會晤全體建制派議員，解釋暫緩修訂《逃犯條例》的決定。多個電子傳媒今早陸續引述消息報道，林鄭月娥今日下午將見記者，宣布暫緩《逃犯條例》修訂，並已將這決定通知中央。

《明報》今日報道，有京官近日已坐鎮深圳評估香港最新形勢，並密密向各界收風。

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