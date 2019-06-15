【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課　政府推修例未顧年輕人感受 (12:01)

蘇祐安表示，學校應向學生提供安全的環境和良好的氛圍，教師應緊守崗位、發揮專業精神，並及時疏導學生情緒。崔日雄則指出，罷教罷課是一種政治立場的取態，可能趨向主觀而非客觀。

黃謂儒表示，罷課不是好的方法，要衡量對學生的影響，教師應思考罷課的意義，並對學生作出合理解釋。但他同時亦指出，政府在提出草案前沒有諮詢教育界看法，未有顧及年輕人的感受，教育局在周三（12日）衝突後給學校的信件，亦不夠正面積極。

何漢權認為，因修例引發的衝突，不應怪責青少年，因為青少年有激情及熱情，教育界應該作出引導。他認為，政府在修例的解說上存在問題，應將兩面性的信息帶進校園，對學生進行多元民主教育。

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