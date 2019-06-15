【逃犯條例】區聞海促林鄭公開道歉　承諾檢討修例決策模式保管治 (11:17)

特首林鄭月娥傳將於今日（15日）下午會宣布暫緩《逃犯條例》修訂，醫管局前質素及安全總監區結成（筆名區聞海）今日在fb貼文稱，特首屆時應同時作出3項宣布，包括為今次決策出問題道歉等，「現屆政府才有希望繼續管治下去」。
區結成指出，林鄭月娥屆時應同時說：
1. 承認整件事的決策模式有問題，為此致歉並承諾檢討；
2. 會檢討目前由警方單方面界定「暴動」而不須行政機關決定，這個制度是否恰當；
3. 將與律政司商討，在6月12日的衝突，除了有直接證據曾用武器攻擊警方的人士，其他人士免予起訴。
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