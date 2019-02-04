【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心 (10:54)

報道引述「一名在指揮位置的資深警務人員」（a senior law enforcement officer in a command position）說，基於港人長久以來對內地法律制度的不信任，示威者反對修例並非不合理。他表示，警隊內「很多人」（a significant number）感到成為磨心，將這歸咎特首林鄭月娥處理今次危機的手法，形容是「瘋狂」的（"It's madness."）。他又說，要解決事件，警員及示威者都無能為力，只有林鄭月娥才能解決此事。

另一名資深執法人員稱，示威者今次更加堅決，如果政府不退讓，暴力勢必會升級。

（路透社）

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