Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
港聞
即時首頁
港聞
娛樂
經濟
地產
兩岸
國際
體育
文摘
焦點
圖輯
新聞總覽
HOTPICK
港聞
2019年6月15日星期六
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受 (12:01)
【逃犯條例】區聞海促林鄭公開道歉 承諾檢討修例決策模式保管治 (11:17)
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心 (10:54)
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋 (10:45)
西環新開業糖水舖遭淋黑油 (10:41)
慈樂邨中年婦墮樓亡 (10:36)
時代廣場中年漢墮樓重創 (10:29)
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去 (10:13)
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)
大致天晴 最高氣溫32度 (07:35)
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發 (07:23)
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散 (23:51)
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘 都是香港人 (23:17)
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心 (22:59)
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」 設法聯絡被捕受傷學生 (22:32)
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊 要求撤回修訂 (22:03)
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」 私隱署接逾50投訴查詢 (21:46)
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例 憂學生冒遭射擊風險阻法例通過 (21:25)
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期 未提《逃犯條例》修訂 (20:55)
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會 田北俊：再籲自由黨支持擱置修例 (20:50)
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 醫管局：致力保障病人私隱 (20:45)
海關首破冒牌夾公仔店拘6人 (20:34)
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回 (20:06)
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖 教育局：有責任了解罷課影響 (19:36)
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣 強推只會港人心中留刺 (19:06)
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄 (18:54)
【逃犯條例】行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案 (18:30)
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消 赴警總慰問前線警員 (18:23)
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例 自由黨稱其言論不代表黨立場 (18:15)
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例 聆聽民意 (18:10)
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注 很多建制派有努力為香港好 (17:46)
海怡半島女傭疑向男童淋冷水 涉虐兒被捕 (16:55)
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路 籲各方克制 (16:29)
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單） (16:00)
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事 (15:55)
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定 (15:49)
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論 稱倘通過修例建制派或失過半議席 (14:36)
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖 教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位 (14:33)
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工 盼僱主支持勿秋後算帳 (14:14)
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋 押後7月再訊 (13:55)
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課 (13:46)
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議 曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」 (12:45)
西貢海面現女浮屍 (12:37)
清潔工狎5安老院友 判囚11個月 (12:32)
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司 (12:15)
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼 遭運輸署揭發被捕 (12:03)
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課 (11:58)
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任 (11:39)
控方稱3人認出被告 警署汽油彈案押後8月初再訊 (11:28)
牛頭角報檔遇竊 失萬元香煙現金 (10:41)
天氣炎熱 最高氣溫32度 (08:11)
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處 教大講師黎明︰盼絕食103小時 (07:56)
明報聲明 (07:35)
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕 (23:30)
民航處空管系統故障16分鐘 兩航班受影響 (22:47)
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚 去了鬼門關又回來 (22:44)
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配 提供支援 (21:51)
旺角商廈墜窗 女童輕傷 (21:50)
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總 呼籲全港周一集會繼續「三罷」 (20:53)
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動 盼推遲修例 (20:39)
【逃犯條例】數百市民中信橋默站 舉標語籲「停止槍擊學生」 (20:08)
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵 盧偉聰：我對記者是最客氣 (19:21)
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突 譴責暴力鎮壓和平示威 (19:15)
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威 城大學生會稱一名學生被捕 (19:04)
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長 負責學術及對外關係 (18:56)
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪 籲作公正內部調查 (18:51)
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降 警：情況混亂盼體諒 (18:21)
助中小學訂校本健康推廣策略 衛生署推先導計劃 (18:16)
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷 施放約150催淚彈 (17:50)
披露廉署查馮程淑儀 吳文遠判囚4月上訴遭駁回 即時監禁 (17:49)
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例 外交部：強烈譴責各類暴力 (17:40)
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒 促政府懸崖勒馬撤修例草案 (17:30)
黃雨警告取消 (17:21)
涉冒警狎3女網友 26歲男廚工：未試過逼女仔 (17:15)
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力 懇請政府與大眾作有意義對話 (16:04)
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章 爭議交法庭處理 (14:57)
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平 錯判民意親北京陣營有微言 (14:57)
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢 促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭 (14:55)
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞 環球時報：騷亂令親者痛仇者快 (14:51)
理髮店女店主遭前夫淋鏹水 兩途人遭殃同送院 (14:40)
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑 辯方求情：行為未達惡心境界 (14:01)
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」 (13:53)
DQ案申請終院上訴許可遭駁回 梁國雄須付13.6萬訟費 (13:43)
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力 (13:10)
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會 胡志偉斥暴力鎮壓年輕人 黃國健稱修例立場不變 (11:03)
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛 何俊賢：有工作就回立法會 (11:02)
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故 需額外行車時間 (11:01)
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」 (11:01)
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題 (10:33)
牌照事務處暫停簽發牌照 中銀統一中心分行暫停服務 (10:19)
運油車失控撞壆直衝30米山坡 司機被困重創 (10:10)
【逃犯條例】金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突 (08:29)
港鐵巴士特別交通安排 (07:02)
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通 (10:35)
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》 (04:29)
下一篇
上一篇
西環新開業糖水舖遭淋黑油
(10:41)
prev
next
昨晚（14日）11時許，堅尼地城爹核士街一間開業不久的糖水舖遭人淋黑油，玻璃櫥窗及地下沾滿油迹。警方接報到場，聯絡店主調查。
相關字詞﹕
刑事毀壞
堅尼地城
糖水舖
黑油
淋黑油
上 / 下一篇新聞
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受 (12:01)
【逃犯條例】區聞海促林鄭公開道歉 承諾檢討修例決策模式保管治 (11:17)
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心 (10:54)
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋 (10:45)
西環新開業糖水舖遭淋黑油 (10:41)
慈樂邨中年婦墮樓亡 (10:36)
時代廣場中年漢墮樓重創 (10:29)
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去 (10:13)
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)
大致天晴 最高氣溫32度 (07:35)
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發 (07:23)
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散 (23:51)
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘 都是香港人 (23:17)
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心 (22:59)
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」 設法聯絡被捕受傷學生 (22:32)
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊 要求撤回修訂 (22:03)
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」 私隱署接逾50投訴查詢 (21:46)
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例 憂學生冒遭射擊風險阻法例通過 (21:25)
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期 未提《逃犯條例》修訂 (20:55)
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會 田北俊：再籲自由黨支持擱置修例 (20:50)
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 醫管局：致力保障病人私隱 (20:45)
海關首破冒牌夾公仔店拘6人 (20:34)
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回 (20:06)
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖 教育局：有責任了解罷課影響 (19:36)
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣 強推只會港人心中留刺 (19:06)
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄 (18:54)
【逃犯條例】行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案 (18:30)
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消 赴警總慰問前線警員 (18:23)
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例 自由黨稱其言論不代表黨立場 (18:15)
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例 聆聽民意 (18:10)
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注 很多建制派有努力為香港好 (17:46)
海怡半島女傭疑向男童淋冷水 涉虐兒被捕 (16:55)
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路 籲各方克制 (16:29)
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單） (16:00)
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事 (15:55)
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定 (15:49)
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論 稱倘通過修例建制派或失過半議席 (14:36)
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖 教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位 (14:33)
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工 盼僱主支持勿秋後算帳 (14:14)
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋 押後7月再訊 (13:55)
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課 (13:46)
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議 曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」 (12:45)
西貢海面現女浮屍 (12:37)
清潔工狎5安老院友 判囚11個月 (12:32)
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司 (12:15)
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼 遭運輸署揭發被捕 (12:03)
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課 (11:58)
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任 (11:39)
控方稱3人認出被告 警署汽油彈案押後8月初再訊 (11:28)
牛頭角報檔遇竊 失萬元香煙現金 (10:41)
天氣炎熱 最高氣溫32度 (08:11)
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處 教大講師黎明︰盼絕食103小時 (07:56)
明報聲明 (07:35)
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕 (23:30)
民航處空管系統故障16分鐘 兩航班受影響 (22:47)
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚 去了鬼門關又回來 (22:44)
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配 提供支援 (21:51)
旺角商廈墜窗 女童輕傷 (21:50)
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總 呼籲全港周一集會繼續「三罷」 (20:53)
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動 盼推遲修例 (20:39)
【逃犯條例】數百市民中信橋默站 舉標語籲「停止槍擊學生」 (20:08)
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵 盧偉聰：我對記者是最客氣 (19:21)
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突 譴責暴力鎮壓和平示威 (19:15)
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威 城大學生會稱一名學生被捕 (19:04)
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長 負責學術及對外關係 (18:56)
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪 籲作公正內部調查 (18:51)
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降 警：情況混亂盼體諒 (18:21)
助中小學訂校本健康推廣策略 衛生署推先導計劃 (18:16)
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷 施放約150催淚彈 (17:50)
披露廉署查馮程淑儀 吳文遠判囚4月上訴遭駁回 即時監禁 (17:49)
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例 外交部：強烈譴責各類暴力 (17:40)
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒 促政府懸崖勒馬撤修例草案 (17:30)
黃雨警告取消 (17:21)
涉冒警狎3女網友 26歲男廚工：未試過逼女仔 (17:15)
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力 懇請政府與大眾作有意義對話 (16:04)
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章 爭議交法庭處理 (14:57)
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平 錯判民意親北京陣營有微言 (14:57)
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢 促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭 (14:55)
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞 環球時報：騷亂令親者痛仇者快 (14:51)
理髮店女店主遭前夫淋鏹水 兩途人遭殃同送院 (14:40)
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑 辯方求情：行為未達惡心境界 (14:01)
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」 (13:53)
DQ案申請終院上訴許可遭駁回 梁國雄須付13.6萬訟費 (13:43)
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力 (13:10)
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會 胡志偉斥暴力鎮壓年輕人 黃國健稱修例立場不變 (11:03)
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛 何俊賢：有工作就回立法會 (11:02)
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故 需額外行車時間 (11:01)
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」 (11:01)
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題 (10:33)
牌照事務處暫停簽發牌照 中銀統一中心分行暫停服務 (10:19)
運油車失控撞壆直衝30米山坡 司機被困重創 (10:10)
【逃犯條例】金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突 (08:29)
港鐵巴士特別交通安排 (07:02)
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通 (10:35)
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》 (04:29)
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課 政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】區聞海促林鄭公開道歉 承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋
慈樂邨中年婦墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓重創
違規私家車圖衝撞警員 警開兩槍制止 司機負傷棄車逃去
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》
大致天晴 最高氣溫32度
景賢里開放日入場券逾2萬 今、明兩日免費派發
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘 都是香港人
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」 設法聯絡被捕受傷學生
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊 要求撤回修訂
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」 私隱署接逾50投訴查詢
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例 憂學生冒遭射擊風險阻法例通過
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期 未提《逃犯條例》修訂
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會 田北俊：再籲自由黨支持擱置修例
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 醫管局：致力保障病人私隱
海關首破冒牌夾公仔店拘6人
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖 教育局：有責任了解罷課影響
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣 強推只會港人心中留刺
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄
【逃犯條例】行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消 赴警總慰問前線警員
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例 自由黨稱其言論不代表黨立場
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例 聆聽民意
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注 很多建制派有努力為香港好
海怡半島女傭疑向男童淋冷水 涉虐兒被捕
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路 籲各方克制
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論 稱倘通過修例建制派或失過半議席
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖 教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工 盼僱主支持勿秋後算帳
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋 押後7月再訊
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議 曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」
西貢海面現女浮屍
清潔工狎5安老院友 判囚11個月
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼 遭運輸署揭發被捕
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任
控方稱3人認出被告 警署汽油彈案押後8月初再訊
牛頭角報檔遇竊 失萬元香煙現金
天氣炎熱 最高氣溫32度
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處 教大講師黎明︰盼絕食103小時
明報聲明
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕
民航處空管系統故障16分鐘 兩航班受影響
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚 去了鬼門關又回來
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配 提供支援
旺角商廈墜窗 女童輕傷
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總 呼籲全港周一集會繼續「三罷」
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動 盼推遲修例
【逃犯條例】數百市民中信橋默站 舉標語籲「停止槍擊學生」
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵 盧偉聰：我對記者是最客氣
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突 譴責暴力鎮壓和平示威
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威 城大學生會稱一名學生被捕
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長 負責學術及對外關係
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪 籲作公正內部調查
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降 警：情況混亂盼體諒
助中小學訂校本健康推廣策略 衛生署推先導計劃
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷 施放約150催淚彈
披露廉署查馮程淑儀 吳文遠判囚4月上訴遭駁回 即時監禁
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例 外交部：強烈譴責各類暴力
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒 促政府懸崖勒馬撤修例草案
黃雨警告取消
涉冒警狎3女網友 26歲男廚工：未試過逼女仔
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力 懇請政府與大眾作有意義對話
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章 爭議交法庭處理
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平 錯判民意親北京陣營有微言
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢 促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞 環球時報：騷亂令親者痛仇者快
理髮店女店主遭前夫淋鏹水 兩途人遭殃同送院
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑 辯方求情：行為未達惡心境界
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」
DQ案申請終院上訴許可遭駁回 梁國雄須付13.6萬訟費
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會 胡志偉斥暴力鎮壓年輕人 黃國健稱修例立場不變
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛 何俊賢：有工作就回立法會
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故 需額外行車時間
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題
牌照事務處暫停簽發牌照 中銀統一中心分行暫停服務
運油車失控撞壆直衝30米山坡 司機被困重創
【逃犯條例】金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突
港鐵巴士特別交通安排
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》
prev
next