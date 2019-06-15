【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋 (10:45)

【10:46】消息表示，特首林鄭月娥中午會在禮賓府會晤全體建制派議員，解釋暫緩修訂《逃犯條例》的決定。民主派會議召集人毛孟靜稱，林鄭月娥還未回覆民主派議員會面對話的要求。
【10:08】無綫、商台、港台、有線及now新聞等今早（15日）陸續引述消息報道，特首林鄭月娥今日下午將見記者，宣布暫緩《逃犯條例》修訂。無綫的報道稱，林鄭月娥這次做法是回應社會要求，讓各方有更多時間討論及了解修訂，並已將這決定通知中央。
商台及《星島日報》今日的報道則表示，林鄭月娥今早會向建制派立法會議員解釋最新情况。
《星島日報》今日報道稱，中央港澳工作協調小組組長韓正近日親抵深圳，並與林鄭月娥會面；林鄭月娥其後決定推遲《逃犯條例》修訂進程，以向公眾作更多諮詢和解說，並在昨晚（14日）10時半急召三司十三局首長開會，至深夜接近12時，其間亦談及今天召開記者會須注意的事項。報道另引述消息人士強調，今次並非撤回修例，有關堵塞漏洞的工作亦會繼續進行。
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