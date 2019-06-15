違規私家車圖衝撞警員　警開兩槍制止　司機負傷棄車逃去 (10:13)

正當警員向私家車男司機索取車牌及身分證時，司機突然加速企圖撞向警員，其中一名高級警員拔槍警告無效，向私家車左邊連開兩槍，其中一發子彈擊中私家車左邊倒後鏡，另一槍則由左邊車窗進入，擊中前座乘客位及司機位車窗，私家車其後飛馳而去。

衝鋒隊立即支援展開追捕，於約一公里外元朗公路近上水及落馬洲分支路發現涉事私家車，惟司機已經逃去。

警方封鎖現場調查。私家車前座兩邊座位遭擊中爆裂，其中司機位遺有少量血迹及玻璃碎，懷疑司機負傷逃去，並於路肩遺下一部手機。

警員同時封鎖元朗西鐵站地下交通交匯處調查，於附近小巴站檢獲一粒彈頭，並檢走一個損毀的倒後鏡及車CAM。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱指出，兩名新界北交通部警員當時發現該黑色私家車違例落客，準備檢控司機時對方開車逃走，由於交匯處只有一個出口，一名警員尾隨私家車，另一名則在出口追截，私家車及後在交匯處內駛了一圈後高速衝向出口，在出口追截的警員因感到生命受威脅，拔槍警告無效後開了兩槍，但私家車仍然逃去。約20鐘後，警方於元朗公路尋獲涉案私家車，不排除該私家車涉及販毒活動，新界北重案組接手跟進。

據悉，涉事私家車並非失車，警方聯絡女車主助查時，發現她早前曾涉違反交通條例被通緝，於是將她拘捕，而現場下車女子與在逃司機為朋友關係，警員將她帶署助查。

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