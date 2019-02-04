【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)

對有報道稱政府內部分析認為，今次反對修例是有「外部勢力」介入，迹近「顏色革命」，出席同一節目的實政圓桌立法會議員田北辰表示，不相信林鄭月娥會接受這一分析，有數十萬人上街亦不可能是因「外部勢力」所致；鍾國斌亦稱，絕不認同今次是「顏色革命」。

民主黨議員涂謹申則稱，今次事件涉及林鄭月娥政治判斷有問題，若特區政府真的向北京指事件涉「顏色革命」，可說是「欺君」。

另外，對有報道稱林鄭月娥會在今日會晤全體建制派立法會議員後，將宣布推遲修訂《逃犯條例》進程；鍾國斌和田北辰均表示，未收到相關消息。

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