【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判 (09:26)

今日（15日）有報道稱，特首林鄭月娥昨晚（14日）急召三司十三局首長開會後，決定推遲修訂《逃犯條例》進程，並預料會今日宣布。自由黨黨魁鍾國斌今早在香港電台節目表示，若林鄭月娥能展示誠心道歉，公眾應給機會她繼續管治，「佢係做嘢嘅人」。
對有報道稱政府內部分析認為，今次反對修例是有「外部勢力」介入，迹近「顏色革命」，出席同一節目的實政圓桌立法會議員田北辰表示，不相信林鄭月娥會接受這一分析，有數十萬人上街亦不可能是因「外部勢力」所致；鍾國斌亦稱，絕不認同今次是「顏色革命」。
民主黨議員涂謹申則稱，今次事件涉及林鄭月娥政治判斷有問題，若特區政府真的向北京指事件涉「顏色革命」，可說是「欺君」。
另外，對有報道稱林鄭月娥會在今日會晤全體建制派立法會議員後，將宣布推遲修訂《逃犯條例》進程；鍾國斌和田北辰均表示，未收到相關消息。
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