美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)

美國國會跨黨派議員周四（13日）向國會重新提出《香港人權與民主法》法案，要求國務院每年審視香港自治情况，以判斷是否適合繼續執行《美國-香港政策法》中給予香港的特殊待遇。有美國官員表示，除非中國對香港因修訂《逃犯修例》引發示威所採取的行動，令局勢急劇升溫，否則美國不大可能修訂《美國-香港政策法》。
據路透社周五（14日）報道，該名不具名官員周四稱，「這將取決於中國人做什麼」，又說如果發生「突發事件」，例如香港警方被告知暫時退下，讓解放軍進駐並以武力對付示威者，美國可能會考慮實施制裁。
該名官員表示，北京似乎亦關注香港情況會失控，華府相信北京亦不希望看到香港情况升級，會在不認為是退縮的情况下謀求出路。
（路透社）
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