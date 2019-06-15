美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》 (09:00)

據路透社周五（14日）報道，該名不具名官員周四稱，「這將取決於中國人做什麼」，又說如果發生「突發事件」，例如香港警方被告知暫時退下，讓解放軍進駐並以武力對付示威者，美國可能會考慮實施制裁。

該名官員表示，北京似乎亦關注香港情況會失控，華府相信北京亦不希望看到香港情况升級，會在不認為是退縮的情况下謀求出路。

（路透社）

逃犯條例 相關報道：

重提港人權民主法案 美議員促審視港待遇

4月曾拒出口防暴盾 武器輸港 英：倘違人權準則即撤許可

4年終修好家裂 一場遊行再撕開 佔運黃藍對立重現 抗爭姊不怪警察弟

北京探子「戰場」收風 不願港重演六四

媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例 隻身擋警城姐：林鄭無父母心

27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）

回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司

建制派倡暫緩修例 民主派續要求撤回

行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案