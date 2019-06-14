【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘　都是香港人 (23:17)

梁卓偉說，年輕人傾向理想主義無可厚非，當日的警民衝突中，相信絕大部分的同學，都是出於各自的內心召喚作出行動，而並非受到外部勢力慫恿。衝突之後，警隊受盡千夫所指，示威的青年人當然亦受到猛烈抨擊。他認為，無論是警察或者示威者，即使位置不同，亦毋須視對方為你死我亡的敵人，放下盾牌或雨傘後，都只有一個身分——香港人。

鍾庭耀籲特首製造平和氣氛 安撫民心

港大利銘澤堂即將離任的舍監鍾庭耀亦發表聲明，對近日在大學校園及舍堂內發生的事表示極度憂心，形容是擔任舍堂教育35年來前所未見。

他呼籲社會人士珍惜大學校園作為自由理性討論的空間，除校友及獲邀人士，不應動輒進入校園干擾師生。他認為教導學生奉公守法是教師的責任，而明辨是非和據理力爭亦同等重要。他認為在現時的政治環境下，年輕學子義憤填膺，錯不在他們，值得體諒。

他呼籲特首及執法部門盡量製造平和氣氛及安撫民心，讓社會恢復元氣。

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