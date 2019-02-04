【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心 (22:59)

「你爲什麼要這樣打這些小孩？你們收隊吧！夠了！」陸錦城女士（城姐）於6月12日警方清場時，隻身對警察苦苦哀求，希望警察能放過一眾年輕人，惟數分鐘後即被警方對準面部噴射胡椒噴劑。今晚（14日）一群母親聚集遮打花園，齊聲高呼不要做天安門母親，女人要自強，「要走出來，日日都出來，直到撤回（修訂逃犯條例），看看你們怎樣打女人！」城姐更對特首林鄭月娥表示：「你無爲人父母的心腸，你辭職吧！」
晚上所見，遮打花園堆滿人潮，不少母親身穿黑衣，手持標語，包括「為母則強」、「停止白色恐怖」等。立法會前議員余若薇、何秀蘭、李卓人及前監警會委員方敏生都有出席。
6月12日金鐘的示威行動，警方最後以催淚彈、橡膠子彈及布袋彈清場。城姐陸錦城今日在集會中表示，自己當日在網上看到新聞，看到清場的場景，讓她覺得一定要走出來幫助學生。她下午接近5時抵達金鐘，發現很多年輕人都如潮水般擁進地鐵站。讓她感到吃驚，究竟路面發生了什麼事情。
主辦單位：逾6000人出席 警方：最高峰980人
城姐憶述，她抵達夏愨道時，人少了很多，她隻身看着一大班手持盾牌的警察，她決心要爲後方零星的年輕人爭取時間離開，故苦苦哀求警察，展示自己無任何武器。她表示，有一個和她身形相若的女警，像是給了一個指令第二排的一個警察。接着她感受到有「辣椒水」（應爲胡椒噴劑）直接對準她迎面噴射過來。她難受得不得了，即時被好心人帶離現場。
對於特首林鄭月娥的「慈母論」，城姐對林太說：「這就是你的教子方式？你已經構成家暴，我可報警拉你。」她續說：「你無爲人父母的心腸，你辭職吧！」
主辦單位估計集會有最少有6000人出席，警方回覆表示，最高峰人數約爲980人。
逃犯條例 相關報道：
27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）
行會成員意見分歧 陳智思稱對立激烈難討論 湯家驊籲尋中間方案
田北辰促立法會會期內暫緩討論修例 稱通過修例建制派或失過半議席
醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 醫管局：致力保障病人私隱
家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖 教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任
美跨黨議員提《香港人權與民主法》法案 促每年檢討香港自治情況
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 林鄭月娥 警察 示威 天安門母親 陸錦城 慈母論 編輯推介