【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心 (22:59)

晚上所見，遮打花園堆滿人潮，不少母親身穿黑衣，手持標語，包括「為母則強」、「停止白色恐怖」等。立法會前議員余若薇、何秀蘭、李卓人及前監警會委員方敏生都有出席。

6月12日金鐘的示威行動，警方最後以催淚彈、橡膠子彈及布袋彈清場。城姐陸錦城今日在集會中表示，自己當日在網上看到新聞，看到清場的場景，讓她覺得一定要走出來幫助學生。她下午接近5時抵達金鐘，發現很多年輕人都如潮水般擁進地鐵站。讓她感到吃驚，究竟路面發生了什麼事情。

主辦單位：逾6000人出席 警方：最高峰980人

城姐憶述，她抵達夏愨道時，人少了很多，她隻身看着一大班手持盾牌的警察，她決心要爲後方零星的年輕人爭取時間離開，故苦苦哀求警察，展示自己無任何武器。她表示，有一個和她身形相若的女警，像是給了一個指令第二排的一個警察。接着她感受到有「辣椒水」（應爲胡椒噴劑）直接對準她迎面噴射過來。她難受得不得了，即時被好心人帶離現場。

對於特首林鄭月娥的「慈母論」，城姐對林太說：「這就是你的教子方式？你已經構成家暴，我可報警拉你。」她續說：「你無爲人父母的心腸，你辭職吧！」

主辦單位估計集會有最少有6000人出席，警方回覆表示，最高峰人數約爲980人。

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