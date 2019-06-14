【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」　設法聯絡被捕受傷學生 (22:32)

警方就周三（12日）反修例《逃犯條例》示威，截至昨日共拘捕11人，其中一人為城市大學學生。城大校長郭位今日發電郵予全體師生，表示關注一名學生受傷及被捕，校方得知消息後已即時了解狀况，「曾設法積極與該名同學聯絡，希望提供適切幫助」。
郭位在電郵中又稱，自示威後學校各層級「以你們的安全為重，十分擔心大家」，故與很多學生及學生團體密切接觸。城大呼籲各界克制及理信討論，注意自己和他人的安全。
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