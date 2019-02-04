【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」　私隱署接逾50投訴查詢 (21:46)

據了解，有關熱線是用作收集警員或親友「被起底」的相關求助，警方會要求社交平台刪除涉事照片；若涉及恐嚇，警方會進一步調查。警方暫未有求助數字的資料。

另外，個人資料私隱專員公署表示，留意到近日網上有不同意見者因社會議題，公開他人敏感的個人資料，並「發表不公平的起底、欺凌、或具煽動性的評論，甚至提出恫嚇性的行動」。公署至周日（9日）反修例遊行後至今午4時，接獲逾50宗相關投訴和查詢，但不便透露涉事者身分。

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