【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例　憂學生冒遭射擊風險阻法例通過 (21:25)

逾百名中學校長以個人名義聯署，促請港府立即擱置修訂《逃犯條例》。他們形容年輕人「憑着真心為香港付出愛」，得到的卻是拒絕、痛擊和傷害；擔心一旦立法會重開會議審議修例，年輕人將冒被捕、被打、被子彈射擊的危險，繼續執意用身軀阻止法例通過。
54名現任中學校長及47名前校長參與聯署，包括中學校長會主席鄧振強及前主席李雪英，以及周三（12日）已表明希望政府推遲修例的華英中學校長尹志華等。聯署呼籲提到，各校長閱讀到有報道引述年僅15歲的示威者說「反正如何示威都沒用，我不如死掉算了」時，「我們的心恍如被撕裂」。他們指出，參與示威的年輕人都是他們的學生和舊生，年輕人真心為香港，卻換來拒絕、痛擊和傷害，「作為師長，我們無語，心中有淚」。
聯署校長亦擔心若日後出現更多衝突，年輕人「對政府的信心只會急速下滑甚至心死、對權威如警隊的怨忿只會繼續升溫甚至不能逆轉」，指出這不論對年輕人身心健康或正向成長，或是對社會安寧與凝聚，都百害而無一利。
各校長盼香港社會「可以讓我們的年輕人仍然感受到愛和希望」，並能重建融和互信；懇請全體立法會議員以香港年輕人福祉為依歸決定取態；並懇請特區政府立即擱置修訂《逃犯條例》，與各界尋求共識或以其他方案解決當前難題。
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