【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂 (20:55)

立法會內務委員會主席去信立法會議員，表示獲政府當局3封來函，分別就《國歌條例草案》、《2019年司法人員（延展退休年齡）（修訂）條例草案》及《2019年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，在7月3日（周三）恢復二讀辯論作磋商。不過，文件沒有提及修訂《逃犯條例》的日期，該條例按之前安排最先處理，在6月12日恢復二讀，但當日會議因示威活動取消，恢復二讀未有日期。