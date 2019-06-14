【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂 (20:55)

立法會內務委員會主席去信立法會議員，表示獲政府當局3封來函，分別就《國歌條例草案》、《2019年司法人員（延展退休年齡）（修訂）條例草案》及《2019年選舉法例（雜項修訂）條例草案》，在7月3日（周三）恢復二讀辯論作磋商。不過，文件沒有提及修訂《逃犯條例》的日期，該條例按之前安排最先處理，在6月12日恢復二讀，但當日會議因示威活動取消，恢復二讀未有日期。
文件指出，內委會主席已指示，諮詢議員是否不反對政府當局作出12整天的預告，在2019年7月3日的立法會會議上就上述3項條例草案恢復二讀辯論。內委會主席請議員填妥隨附的回條。
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