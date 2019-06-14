【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖　教育局：有責任了解罷課影響 (19:36)

教育局稱，考慮到學校的處境，教育局長昨日（13日）致函全港學校，除感謝和支持校長和教師的工作，重申學校在處理目前特殊情况時須貫徹秉持專業原則；又籲請大家繼續緊守崗位，讓學生可在安全有序的校園環境學習。

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局方強調，會與學校保持聯絡，了解學校情况，包括學生和教師缺席情况是否有異常，學校是否有足夠人手照顧學生，學生是否需要專業支援等，以便根據實際情况提供適切協助及支援。另外，學校可按相關資助則例、僱傭條例及行之有效的校本機制處理校內員工的事宜。

教育局稱，只向學校了解上述的一般情况，從來沒有、亦不擬蒐集個人資料，更遑論「秋後算帳」或「白色恐怖」；對於有個別團體故意歪曲事實，發放不實言論，例如指教育局「借機掌握有可能罷課的學生資料交給警方」，局方表示深表遺憾，指這是在網上煽動情緒，製造恐慌。局方呼籲市民不要受不負責任的言論誤導。

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