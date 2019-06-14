【逃犯條例】建制派倡暫緩修例　民主派續要求撤回 (20:06)

人民力量陳志全批評，建制派是想「降溫」，籲市民不要掉以輕心，周日（16日）要參與民陣的反修例遊行。毛孟靜表示，周日遊行後可能會有年輕人留守，民主派會有人陪伴留守者。她呼籲示威者用和平的表達方式，認為這較有力量。

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毛孟靜表示，民主派自周三起已要求與林鄭月娥對話，但特首辦今早回覆稱林太在忙、遲些再決定。她希望林鄭月娥作為負責任特首，應開記者會向香港人交代。至於會否要求林太在周日遊行前回覆，毛孟靜說，不會定下期限，否則日後「無得傾」，認為還有時間。

民主派明早（15日）11時會在灣仔警察總部外抗議，致函警務處長盧偉聰譴責警方的暴力，質疑警方以什麼標準定性周三的場面為「暴動」，又為何打記者，並會要求道歉。

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