【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣　強推只會港人心中留刺 (19:06)

早前提議將《逃犯條例》修訂草案直接交立法會大會審議的立法會前主席曾鈺成今日（14日）表示，若政府繼續推動修例，難以估計往後的發展，又認為暫緩修例可以紓緩怨氣。
曾鈺成接受now新聞台節目專訪時，引述友人評估稱若立法會通過《逃犯條例》修訂，「暴動㗎喇」，又認為即使不「暴動」、或通過修例後沒有不合理移交個案，政府今次強推修例的「刺」仍會長留港人心中，「他們始終覺得，那麼多人出來反對，政府都繼續去（修例）」。
對於有聲音稱市民反對修例是「有外部勢力介入」，曾鈺成表示，他聽過有「陰謀論角度」稱，背後有人策劃要通過修例衝擊一國兩制，若從這角度思考，暫時放下修例便「不會繼續讓對方有彈藥」衝擊；但如何向支持修例者解釋，「這個當然要做工夫」。
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