【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄 (18:54)

一群約30名學生下午3時先圍繞演藝校園走一圈，沿途哼唱《Do You Hear the People Sing》，然後由修讀戲劇表演的學生朗讀名劇作家易卜生的作品《人民公敵》，最後一班舞台及製作藝術學院學生以黑色膠帶封嘴，白布條綁手，在一白布上以黑色膠帶黏上「香港是我家」字眼，以象徵雖然港人目前似是受限制，但仍能有很大力量。

修讀戲劇表演、演藝學院學生會外務副會長Edmond認為，周三（12日）本是和平集會，「當日發生了衝擊事件，但肯定非暴亂」，但警方以催淚彈驅散市民，「無論是否在現場，大家都有suffer」。

Edmond續說，惟周三過後再遇到同學時，發現多人流傳着要為自己「洗底」，要刪除信息，要小心字眼，感到大家開始有一種自我審查。「大家只因發了聲，所以人心惶惶，怕有事，這個是很錯的一件事」，故昨（13日）與一眾學生會成員商討後，決定舉行今天的活動。

他又說，香港人本以言論及創作自由為傲，但現在《逃犯條例》修訂尚未通過，大家已如此擔憂，難以想像通過後情况會怎樣。他希望演藝學院的學生不要自亂陣腳，「自己嚇自己」，又指政府尚未向藝文界交代如何保障創作權益，盼以今日的行動，以藝術方式申訴，鼓勵演藝學院學生於下周日（16日）參與遊行，繼續爭取。

逃犯條例 相關報道：

27前高官議員包括施祖祥籲撤草案 黎慶寧：香港要冷靜期 盼勿再流血（附名單）

回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司

陳智思稱對立激烈難討論修例 葉劉淑儀：須急切修例保管治威信

田北辰促立法會會期內暫緩討論修例 稱通過修例建制派或失過半議席

鍾國斌：立法會短期內難開會 盼政府聽取民意

醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 醫管局：致力保障病人私隱

喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課

香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課