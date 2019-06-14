【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄 (18:54)

政府修訂《逃犯條例》引起社會爭議，香港演藝學院一群學生為表達對於言論自由及藝術自由的價值，今天（14日）發起名為「香港是我家，林鄭是我媽…」的「和平．理性．非暴力藝術節」。演藝學院學生會外務副會長Edmond指出，留意到自近日示威衝突後，市面瀰漫一陣白色恐怖，擔憂倘若《逃犯條例》通過後，創作自由會一再收窄。
一群約30名學生下午3時先圍繞演藝校園走一圈，沿途哼唱《Do You Hear the People Sing》，然後由修讀戲劇表演的學生朗讀名劇作家易卜生的作品《人民公敵》，最後一班舞台及製作藝術學院學生以黑色膠帶封嘴，白布條綁手，在一白布上以黑色膠帶黏上「香港是我家」字眼，以象徵雖然港人目前似是受限制，但仍能有很大力量。
修讀戲劇表演、演藝學院學生會外務副會長Edmond認為，周三（12日）本是和平集會，「當日發生了衝擊事件，但肯定非暴亂」，但警方以催淚彈驅散市民，「無論是否在現場，大家都有suffer」。
Edmond續說，惟周三過後再遇到同學時，發現多人流傳着要為自己「洗底」，要刪除信息，要小心字眼，感到大家開始有一種自我審查。「大家只因發了聲，所以人心惶惶，怕有事，這個是很錯的一件事」，故昨（13日）與一眾學生會成員商討後，決定舉行今天的活動。
他又說，香港人本以言論及創作自由為傲，但現在《逃犯條例》修訂尚未通過，大家已如此擔憂，難以想像通過後情况會怎樣。他希望演藝學院的學生不要自亂陣腳，「自己嚇自己」，又指政府尚未向藝文界交代如何保障創作權益，盼以今日的行動，以藝術方式申訴，鼓勵演藝學院學生於下周日（16日）參與遊行，繼續爭取。
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