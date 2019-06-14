【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例　聆聽民意 (18:10)

14間神學院校發出聯合聲明，表示對近日香港社會局勢的發展深表關注。聲明指出，自周日（9日）大規模示威，至周三（12日）立法會計劃二讀審議《逃犯條例》修訂草案，引致緊張局面不斷升級，以及當日發生嚴重衝突引致多人受傷，有人傷勢嚴重，對此深感憂慮。14間神學院就局勢作出以下聲明：
1. 我們申明，市民有和平請願及遊行的權利，並享有言論自由，特區政府及警方應予以尊重，並盡力保障有關公民權利的實踐；
2. 我們強烈譴責任何危害人身安全的暴力行為，並促請當局應持不偏不倚態度並以最低武力執法；
3. 我們呼籲各方表現最大克制；以對話及溝通的和平方式，化解當前危機；
4. 各院校同工、同學在表達意見時，能一如既往繼續彰顯基督的愛與憐憫精神，在動盪局勢中，作時代的見證，為這城求平安；
5. 我們深望政府暫緩修例，全面聆聽民意，求同存異，以香港福祉為念。
香港神學教育協會支持聲明會員名單（按筆畫序）：
中國宣道神學院
中國浸信會神學院
中國神學研究院
中華神學院
伯特利神學院
牧職神學院
神召神學院
香港神學院
香港浸信會神學院
信義宗神學院
建道神學院
恩福神學院
衛道神學研究院
播道神學院
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