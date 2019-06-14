【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注　很多建制派有努力為香港好 (17:46)

立法會內會和財委會提早結束會議。民主派議員在兩個會議上都提出規程問題，關注《逃犯條例》，有民主派在財委會上要求主席陳健波停會，致電特首林鄭月娥要求撤回修例。陳健波在會後見記者表示，曾向特首辦主任陳國基表達關注，又說很多建制派都有努力為香港好。
至於應否暫緩修例，陳健波稱大家簡化了問題，中美博奕下香港面對很大危機，是否暫緩修例的決定留予香港政府做；又形容 「做或不做（修例）都好危險，因為已被人騎劫」，他失望政府現時仍沒有很好的公關團隊，有很多地方有不足。
陳健波認為，即使每年有200人被引渡，都是「（百分之）零點零幾」，而經政府修例後受影響的人將更少。
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