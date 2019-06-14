【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消　赴警總慰問前線警員 (18:23)

【18:23】「保公義撐修例大聯盟」今日（14日）下午到警察總部慰問前線警員，向警隊捐贈樽裝水和乾糧，表達市民支持警隊執法、維持社會正常秩序的心聲。
大聯盟召集人及發言人黃英豪表示，日前在金鐘發生的暴亂事件很明顯是少數激進示威者挑起，他們堵塞交通、衝擊警方防線、挑釁警方、襲擊警員、破壞公共秩序，涉嫌違法，警方不得已才依法使用一定武力。至於造成一些示威者和警員受傷，非常令人遺憾。
黃英豪認為，警方是依法行使職責，維護社會正常秩序，保障市民利益。大聯盟再次譴責暴力行爲，支持警方的合法行動，呼籲各方都要以理性、和平、客觀的方式來表達意見，期望立法會能夠早日恢復開會，盡快審議《逃犯條例》修訂草案。
【16:29】「保公義撐修例大聯盟」下午向傳媒表示，原定今日（14日）下午4時舉行的新聞發布會取消。
「保公義撐修例大聯盟」回覆《明報》查詢時表示，原計劃在下周日（16日）設100個街站，收集簽名反對暴力、支持修例，但昨晚（13日）知悉民陣再動員當日遊行，若建制團體動員會員到街站宣傳，有可能出現衝突或失控場面，為免社會衝突升級，今早決定推遲舉行。
另外，「保公義撐修例大聯盟」發動的網上手機聯署人數，截至今午已經達到93.3萬人。
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