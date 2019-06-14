【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路　籲各方克制 (16:29)

陸路交通運輸業大聯盟今日（14日）召開記者會，譴責本周初反對修訂《逃犯條例》的示威和堵塞道路行動。大聯盟召集人蔣志偉表示大聯盟一向「政治中立」，不反對任何人用和平示威手段反映訴求，更稱「短暫的表達無可厚非，但不可以數以小時計堵塞道路」， 聯盟呼籲各方克制，不希望再見到年輕人或警察受傷。
蔣志偉稱，「我在馬路發動過好多次和平示威，罷駛試過、堵路都試過，但表達完訴求好快就離開路面」。他說，絕對尊重任何團體舉行示威及遊行以表達訴求，前提是不應擾亂社會秩序，又提到日前示威癱瘓港島區交通，他引述有不少有的士司機稱「蝕做」，或慨嘆損失一半生意。
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