【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定 (15:49)

《人民日報》海外版今日（14日）發布署名文章，回應《逃犯條例》修訂，呼籲「用和平理性守護香港繁榮穩定」，又說要「讓修例事歸修例事，讓法律事歸法律事」。
文章稱「為反而反」不是社會持份者負責任的表現；又提及周三（12日）的示威，稱「當激進分子慫恿這些『炮灰仔』發起暴力衝擊時，最關心他們的人正在家裏默默流淚」，引述香港特首林鄭月娥稱雖感痛心，但深信香港可「用平和、理性、守法」方式解決問題。
文章指出，要珍視香港的核心價值，不折騰、不內耗，不給暴徒當工具，不給外部勢力做籌碼，騰出精力謀發展、謀福利，凡事都商量着辦、齊心去辦，繁榮穩定，比什麼都要好。
共有七段的文章，第五段首句特別指出，要「讓修例事歸修例事，讓法律事歸法律事」，末句又稱修訂《逃犯條例》「僅僅是一項單純的法律事務，沒那麼複雜，沒那麼神秘」。撰文者稱，隨着立法進程推進、人們進一步了解修例內容，「它也必將以對整個香港最負責任的方式得到解決」。
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