【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定 (15:49)

文章稱「為反而反」不是社會持份者負責任的表現；又提及周三（12日）的示威，稱「當激進分子慫恿這些『炮灰仔』發起暴力衝擊時，最關心他們的人正在家裏默默流淚」，引述香港特首林鄭月娥稱雖感痛心，但深信香港可「用平和、理性、守法」方式解決問題。

文章指出，要珍視香港的核心價值，不折騰、不內耗，不給暴徒當工具，不給外部勢力做籌碼，騰出精力謀發展、謀福利，凡事都商量着辦、齊心去辦，繁榮穩定，比什麼都要好。

共有七段的文章，第五段首句特別指出，要「讓修例事歸修例事，讓法律事歸法律事」，末句又稱修訂《逃犯條例》「僅僅是一項單純的法律事務，沒那麼複雜，沒那麼神秘」。撰文者稱，隨着立法進程推進、人們進一步了解修例內容，「它也必將以對整個香港最負責任的方式得到解決」。

逃犯條例 相關報道：

27前高官議員包括前保安司黎慶寧籲撤草案 促問責官員力諫不得辭職明志（附名單）

陳智思稱對立激烈難討論修例 葉劉淑儀：須急切修例保管治威信

田北辰促立法會會期內暫緩討論修例 稱通過修例建制派或失過半議席

鍾國斌：立法會短期內難開會 盼政府聽取民意

醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 免延誤加重傷勢

喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課

香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課

家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖 教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位

職工盟籲打工仔6．17罷工 盼僱主支持勿秋後算帳

回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司

蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任

美跨黨議員提《香港人權與民主法》法案 促每年檢討香港自治情況

稱對立激烈下難論修例 陳智思：政府沒開會「是緩衝下」

中信橋添馬公園歌聲處處 教大講師黎明︰盼絕食103小時

警射150催淚彈20多膠彈布袋彈 拘11人 張建宗：港府高層無參與開槍決定

記者記招戴頭盔 抗議採訪被打被趕 稱對記者最客氣 盧偉聰：大家不要笑

警力足 不求助解放軍 未保證日後不用實彈

警入急症室拉人 問醫護傷者是否金鐘受傷

大律師公會：警武力似遠超合法權力 影片顯示圍毆示威者 射擊棍打記者

遭兩射催淚彈 記者：示威者百米外

不衝者：催淚夾擊 千人無退路警續擲

牧師求先警示 警呼「叫你個耶穌見我哋」

刺血針：膠彈可致命 應瞄下半身

立會今續不開會 民陣申周日再遊行 最快周一重開 建制：大部分人未掌握何時恢復

警立會躺睡玩手機 議員批如宿舍

美議員提修《香港關係法》 華駐英大使：中央從未指示修例

陸委會：修例或現難民問題 台已啟機制

中彈港台司機：如從鬼門關回來 事發時極驚恐 冀特首源頭解修例問題

近3萬人聯署 不滿「母親論」

Telegram總裁稱遭中國「國家級」網攻 指事關港修例

李慧琼葉劉嚴厲譴責「暴力」 總商會籲政府聆聽持份者

數百人留守持標語與警對峙 市民自發到場搬物資清垃圾

網民「不合作」搭港鐵 20列車延誤

畀明報攝記發現喺示威點 戴口罩謝偉俊 差幾步潛到立會

胡志偉又鬧林鄭 葉劉批太過分 網民跟隊

夏志誠輔理主教彌撒落淚：青年被暴力對待好難過

投資者搞業主聯署 自由黨吳龍飛反修例：票債票償