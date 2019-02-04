【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論　稱倘通過修例建制派或失過半議席 (14:36)

周三（12日）在金鐘的反修訂《逃犯條例》示威，令立法會無法如期恢復二讀修例，至今未公布何時再開會。身兼全國港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰，今午（14日）呼籲政府在本立法會會期暫緩修訂《逃犯條例》的討論，待重新諮詢後提出減少社會矛盾的方案，經公開諮詢及法案委員會審議，按正常程序於適當時間處理。
他指出，《逃犯條例》修訂草案令社會充滿爭議為客觀事實，市民非常擔憂目前形勢，以往較少發聲的溫和專業人士、中產階層、專家學者，也普遍憂慮不安；修例不會簡單過《基本法》23條立法。田北辰又說，台灣當局已表明不接受移交台灣殺人案疑犯陳同佳，「你（特區政府）仲撐落去做咩？」，強調「轉軚」是重拾而非削弱管治威信。對於特首林鄭月娥需否就暫緩修例下台，田北辰稱「如果轉軚，睇下有咩客觀原因，有原則、信念、勇氣轉軚」，認為暫緩修例不是退讓，而是「回應民情的負責任表現」。
田北辰表示，過去7天香港發生3件大事，周日（9日）數十萬人上街遊行，立法會無法開會；若情況繼續，「極可能全世界睇香港在重重警察包圍下過（修例）」，被全世界恥笑。對於立法會何時再開會，以及自己會如何投票，田北辰稱他是基督徒、有向神祈禱，相信有關方面正考慮事件。
被問到政府定性周三（12日）的衝突為暴動，田北辰稱自己「我不在場，我睇無數攝錄機畫面」；他只知修例這件事在2月前「未聽過」，回歸以來警方為了一件「愈來愈站不住腳的（修例）」的事，首次射布袋彈在香港人身上。他重申修例沒有迫切性，表示若事件繼續向壞方向發展，他擔心特區政府「再難取信於諍友」，又提及明年立法會選舉，稱若修例通過，「出年立法會選舉不知點，如建制派在立會失去過半（議席）」。
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