【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位 (14:33)

教育局長楊潤雄昨（13日）去信全港校監及校長，表示堅決反對罷課或罷教，指示學校按相關條例及校本政策，處理沒有履行職務的教師。家長聯盟今日發聲明，強烈反對有關做法，批評楊潤雄主動「提醒」學校處理教師，是帶頭製造白色恐怖，「實在令人心寒」；強調近日問題的始作俑者是政府，促請楊潤雄收回「提醒」。
家長聯盟指出，對於過去經常發生的教育問題，包括校政混亂、 校方濫權對待學生、校園欺凌、TSA操練等，教育局長多次「以校本管理、尊重教學專業為由推卸責任」，質疑為何今次由認為有理由要主動提醒校方「處理」罷課教師。
教聯會今日（14日）則發出新聞稿，表示響應罷課罷教的師生「寥寥可數」；罷課風波證實教師能秉持專業，緊守崗位，以保護學生為天職，展示負責任的態度，值得家長信賴。教聯會呼籲家校繼續合作，排除政治對學校和師生的干擾。
工聯會屬下的教育工作人員總工會表明反對教師罷課，呼籲所有教師緊守崗位，以學生的學習利益為首位，「不可教唆或鼓勵他們參與示威」。
楊潤雄昨在發予校監及校長的信件中表示學校作為僱主，有責任管理員工及監察他們的工作表現；若教師在工作時間未獲批准而缺席，或沒有履行職務，「學校須明確指出有關行為實屬不當，並按相關資助則例、僱傭條例及校本政策處理」。
逃犯條例 相關報道：
22前高官議員包括前保安司黎慶寧籲撤草案 促問責官員力諫不得辭職明志（附名單）
蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任
美跨黨議員提《香港人權與民主法》法案 促每年檢討香港自治情況
警射150催淚彈20多膠彈布袋彈 拘11人 張建宗：港府高層無參與開槍決定
記者記招戴頭盔 抗議採訪被打被趕 稱對記者最客氣 盧偉聰：大家不要笑
大律師公會：警武力似遠超合法權力 影片顯示圍毆示威者 射擊棍打記者
立會今續不開會 民陣申周日再遊行 最快周一重開 建制：大部分人未掌握何時恢復
中彈港台司機：如從鬼門關回來 事發時極驚恐 冀特首源頭解修例問題
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 教育局 楊潤雄 罷課 罷教 白色恐怖 家長聯盟 教聯會 編輯推介