【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位 (14:33)

家長聯盟指出，對於過去經常發生的教育問題，包括校政混亂、 校方濫權對待學生、校園欺凌、TSA操練等，教育局長多次「以校本管理、尊重教學專業為由推卸責任」，質疑為何今次由認為有理由要主動提醒校方「處理」罷課教師。

教聯會今日（14日）則發出新聞稿，表示響應罷課罷教的師生「寥寥可數」；罷課風波證實教師能秉持專業，緊守崗位，以保護學生為天職，展示負責任的態度，值得家長信賴。教聯會呼籲家校繼續合作，排除政治對學校和師生的干擾。

工聯會屬下的教育工作人員總工會表明反對教師罷課，呼籲所有教師緊守崗位，以學生的學習利益為首位，「不可教唆或鼓勵他們參與示威」。

楊潤雄昨在發予校監及校長的信件中表示學校作為僱主，有責任管理員工及監察他們的工作表現；若教師在工作時間未獲批准而缺席，或沒有履行職務，「學校須明確指出有關行為實屬不當，並按相關資助則例、僱傭條例及校本政策處理」。

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