【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者　免延誤加重傷勢 (13:49)

醫學界組織聯合聲明全文如下︰

警方於6月13日的記者會中，承認曾在公立醫院內拘捕求診及正接受治療的示威者。

行醫者，不分膚色丶人種丶信仰、政見、思想取向丶有否干犯罪行，我們對每個病人都同樣地盡力施救。縱使執法部門有工作需要，警方亦需循正常途徑行動。

任何人，包括市民及執法者，如無事先通知情况下遊走進入醫療之範圍，有可能妨礙醫護人員工作，延誤傷病者求診及治療。是次於公院內作出拘捕，與慣常做法有異，便衣探員遊走醫院範圍，不但有機會侵犯病人私隱，引起醫患之間猜疑。病人私隱於醫療過程中理應受到尊重，任何人如作出侵犯病人私隱之行為，醫護人員應作適當保護和提醒。

病人向醫護人員提供資料，乃基於市民對我們的信任，問診所得資料，只作臨牀治療之用，絕不隨意泄漏。根據2016年醫生專業守則，除非有法庭命令或病人同意，否則醫生並無理由向第三方提供病人私隱資料。

任何突發事故，都可能出現大量無辜民眾被誤傷。我們懇切提醒警方盡量避免在醫院内作出拘捕，避免病者害怕求診，加重傷勢。我們希望香港市民繼續信任公立醫院的醫護人員，假如不幸受傷，盡快求診。我們同時要求醫管局確保所有病人資料得到保障。

聯署聲明的醫學界組織包括杏林覺醒、真普選醫生聯盟、立法會議員(醫學界)陳沛然、前線醫生聯盟及公共醫療醫生協會。

杏林覺醒

真普選醫生聯盟

立法會議員（醫學界）陳沛然

前線醫生聯盟

公共醫療醫生協會

2019年6月14日

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