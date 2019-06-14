【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》　黎慶寧時任保安司 (12:15)

相關報道：22前高官議員包括前保安局長黎慶寧籲撤草案 促問責官員力諫不得辭職明志（附名單）

翻查資料，回歸前立法局《逃犯條例》草案委員會1997年1月14日會議上，委員會主席涂謹申詢問，將草案第2(1)條 ── 「移交逃犯安排」括弧內「中華人民共和國或其任何部分除外」等字眼刪除會有何影響。

當時會議紀要引述，黎慶寧的下屬、首席助理保安司朱經文及副首席檢察官韓達忠答稱，「條例草案的目的是把現時以英國所簽協定為基礎的各項安排本地化，現行安排並不包括中華人民共和國在內；刪除上述語句意味條例草案會超越本地化的範疇，草案條文因而須作重大修改，例如草案第6及25條便須予修正；廣東與香港之間的移交逃犯事宜正另行商議中，有關安排將須另外立法以作規定。」

【相關資料：1997年1月14日立法局逃犯條例草案委員會第五次會議紀要，有關「移交逃犯安排」內容】

黎慶寧於1973年加入政務職系，1996年晉升至局長級政務官。他曾任職於多個決策科及部門，包括前新界民政署、保安科、市政總署、人民入境事務處、前銓敍科及前常務科。1995年2月，他出任保安司，並於1997年7月被委任為特區政府首任保安局長，一年後離職。

1998年7月27日，政府宣布任命入境事務處長葉劉淑儀出任保安局局長，接替黎慶寧；黎慶寧的辭職同年8月1日起生效。

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