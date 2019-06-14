【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例　有學生稱考慮下周一罷課 (13:46)

不少參與靜坐的學生戴上口罩，並鼓掌歡迎到場支持的舊生。靜坐期間有一名學生走到喇沙像下發言，並向參加者說：「我們有的是什麼？我們有的是批判思考。」及後有學生和校友陸續加入，坐滿喇沙像前的範圍。

前民主進步黨主席楊繼昌是校友之一，他今早亦到場參加靜坐。他表示，昨日（13日）才在報章得悉母校有學生發起靜坐行動，中學群組亦有不少舊生表示會參與抗議。除了支持是次活動，楊繼昌亦希望可跟師弟分享自己在反修例和雨傘運動的經歷，讓下一代繼續關心時事和香港的未來。他續說，周三（12日）也有參與罷工和到金鐘現場，並會出席下周日（16日）由民陣發起的第二次反修例遊行。

就讀中二的唐同學連續兩天參與靜坐行動，希望為社會出一分力並反映自己的意見。他在周日（9日）曾參加遊行，表示應該會參與緊接周日的第二次遊行。他認為，政府在修例上不應一意孤行，「看到這麼多人遊行反對，（政府）應該要作些考慮」。對於警方近日在金鐘使用橡膠子彈，他認為警察不該濫用暴力對付示威者：「我不覺得（警察）可以瞄着一個人的頭來射，可致命的。」另外，對於民陣呼籲港人下周一（17日）「三罷」，唐同學稱若學校有足夠人數參加罷課，他亦會響應。

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