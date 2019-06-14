【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工　盼僱主支持勿秋後算帳 (14:14)

職工盟主席吳敏兒認為修訂《逃犯條例》不單影響市民，更破壞本港營商環境，呼籲僱主當日響應罷市一天，或作特別安排，容許僱員以罷工方式出席集會。職工盟提醒僱員應正式向僱主提出罷工通知，指明基於反對修訂《逃犯條例》的原因，將於當日罷工。職工盟呼籲各行各業的工會組織，向資方或管理層提出要求爭取僱員可罷工參加集會，並答應由工會提出的保障。

吳敏兒說，今次非政治罷工，性質有別以往因勞資糾紛而發動的罷工，是為了履行公民責任。她對周三（12日）年輕人受傷感到心痛，「有人反問成年人可以做什麼，就是可以參與罷工、遊行與集會，不要讓年輕人孤單」。

職工盟積極呼籲轄下79個屬會參與罷工，建築地盤職工總會、紮鐵業團結工會、香港中文大學員工總會、香港迪士尼樂園職工會等9個工會代表已表明很大機會響應罷工。

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