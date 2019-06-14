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2019年6月14日星期五
【逃犯條例】27前高官議員包括黎慶寧施祖祥籲撤草案 促問責官員力諫不得辭職明志（附名單） (14:08)
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋 押後7月再訊 (13:55)
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者 免延誤加重傷勢 (13:49)
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例 有學生稱考慮下周一罷課 (13:46)
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議 曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」 (12:45)
西貢海面現女浮屍 (12:37)
清潔工狎5安老院友 判囚11個月 (12:32)
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》 黎慶寧時任保安司 (12:15)
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼 遭運輸署揭發被捕 (12:03)
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地 籲市民罷工罷課 (11:58)
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」 稱政府若堅持修例失年輕人信任 (11:39)
控方稱3人認出被告 警署汽油彈案押後8月初再訊 (11:28)
牛頭角報檔遇竊 失萬元香煙現金 (10:41)
【逃犯條例】稱對立激烈下難論修例 陳智思：政府沒開會「是緩衝下」 (09:58)
天氣炎熱 最高氣溫32度 (08:11)
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處 教大講師黎明︰盼絕食103小時 (07:56)
明報聲明 (07:35)
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕 (23:30)
民航處空管系統故障16分鐘 兩航班受影響 (22:47)
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚 去了鬼門關又回來 (22:44)
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配 提供支援 (21:51)
旺角商廈墜窗 女童輕傷 (21:50)
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總 呼籲全港周一集會繼續「三罷」 (20:53)
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動 盼推遲修例 (20:39)
【逃犯條例】數百市民中信橋默站 舉標語籲「停止槍擊學生」 (20:08)
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵 盧偉聰：我對記者是最客氣 (19:21)
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突 譴責暴力鎮壓和平示威 (19:15)
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威 城大學生會稱一名學生被捕 (19:04)
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長 負責學術及對外關係 (18:56)
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪 籲作公正內部調查 (18:51)
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降 警：情況混亂盼體諒 (18:21)
助中小學訂校本健康推廣策略 衛生署推先導計劃 (18:16)
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷 施放約150催淚彈 (17:50)
披露廉署查馮程淑儀 吳文遠判囚4月上訴遭駁回 即時監禁 (17:49)
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例 外交部：強烈譴責各類暴力 (17:40)
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒 促政府懸崖勒馬撤修例草案 (17:30)
黃雨警告取消 (17:21)
涉冒警狎3女網友 26歲男廚工：未試過逼女仔 (17:15)
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力 懇請政府與大眾作有意義對話 (16:04)
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章 爭議交法庭處理 (14:57)
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平 錯判民意親北京陣營有微言 (14:57)
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢 促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭 (14:55)
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞 環球時報：騷亂令親者痛仇者快 (14:51)
理髮店女店主遭前夫淋鏹水 兩途人遭殃同送院 (14:40)
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑 辯方求情：行為未達惡心境界 (14:01)
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」 (13:53)
DQ案申請終院上訴許可遭駁回 梁國雄須付13.6萬訟費 (13:43)
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力 (13:10)
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會 胡志偉斥暴力鎮壓年輕人 黃國健稱修例立場不變 (11:03)
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛 何俊賢：有工作就回立法會 (11:02)
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故 需額外行車時間 (11:01)
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」 (11:01)
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題 (10:33)
牌照事務處暫停簽發牌照 中銀統一中心分行暫停服務 (10:19)
運油車失控撞壆直衝30米山坡 司機被困重創 (10:10)
【逃犯條例】金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突 (08:29)
港鐵巴士特別交通安排 (07:02)
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通 (10:35)
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》 (04:29)
【逃犯條例．短片+多圖】特首選委聯署促林鄭下台 撤回修例 (23:57)
【逃犯條例】逾200特首選委聯署要求林鄭月娥下台 重新選特首（附名單） (23:55)
【逃犯條例】曾俊華籲示威者「停一停、諗一諗」 7前局長副局政助請求林鄭及早撤回方案 (22:45)
【逃犯條例】監警會前委員聯署呼籲各方克制 兩醫生工會譴責警方處理方法 (22:20)
【逃犯條例‧短片】民權觀察批警使用過量武力 15米短距離直射催淚彈做法危險 (22:03)
【逃犯條例】林鄭譴責暴動 籲市民遠離暴力 (21:03)
煥然懿居買家：就算有動盪，都要把握今次機會置業 (20:59)
【逃犯條例】教協發動本周全港罷課 教育局：堅決反對罷課 教聯會譴責 (20:58)
【逃犯條例】英外相籲各界保持冷靜和平 促港府聆聽外界擔憂 (20:50)
【逃犯條例】民主派促梁君彥不應再就修例開會 (20:46)
港鐵：金鐘站8時半關閉 海洋公園至堅尼地城站安排接駁巴士 (20:29)
【逃犯條例】教區輔理主教夏志誠：見社會撕裂 不知怎算好 (20:03)
【逃犯條例】10大專院校校長聯合聲明：籲各界理性協商化解困局 (19:36)
【逃犯條例】林鄭眼泛淚光回應賣港批評：我對這個地方的愛，令我作出不少犧牲 (18:53)
【逃犯條例】圖輯：下午衝突升級 催淚煙布袋彈橫飛 (18:37)
【逃犯條例】警發稿稱「採取行動制止暴動」 促示威者盡快離開 (18:28)
新巴城巴公布臨時交通安排 (17:40)
【逃犯條例】基督教協進會緊急會議促暫緩修例 籲示威區神職人員阻暴力發生 (17:38)
【逃犯條例】行政署：各政策局應考慮在家工作安排 (17:37)
【逃犯條例】外交部耿爽：中央將繼續堅定支持特區推進修例 主流民意都反對任何損港繁榮穩定行為 (17:34)
【逃犯條例．短片】盧偉聰：金鐘已陷騷亂 倘示威者停衝擊便不會清場 (17:11)
林鄭陳茂波下午不出席港交所酒會 (16:49)
【逃犯條例】方敏生：看年輕人很心痛 對特區政府失望 (16:10)
【逃犯條例】民主派議員鞠躬感謝市民 毛孟靜要求與林鄭月娥對話 (16:02)
梁游前女助理涉販毒 警稱住所搜出丸狀物體 (15:45)
立法會議事規則減全體委員會法定人數 高院裁定不違憲 (15:39)
【逃犯條例】保險從業員：金鐘上班交通無受影響 護士請假助中胡椒市民清理 (15:21)
馬伕被廉署拘捕 爆串謀兩警員助掃黃 (15:01)
中環金鐘灣仔附近道路封閉 九巴多線改道籲乘客預留時間 (14:38)
【逃犯條例】警員佐級協會：不容暴徒暴力要脅 籲前線依從法理 (14:24)
【逃犯條例】胡志偉促撤修例止民憤 籲梁君彥拿出良知取消會議 (14:17)
【逃犯條例‧短片】警強烈譴責有汽車刻意堵路 警告示威者勿擲磚頭 (14:00)
【逃犯條例】鄺俊宇徹夜留守金鐘 疑體力透支一度暈倒 (13:52)
【逃犯條例】罷課集會150中學生參與 中五生：守護香港，每人都有責任 (13:33)
【逃犯條例．短片】張建宗籲佔路市民冷靜克制 盡早和平散去 (13:02)
內地法律系大學生高院聽審陳同佳案散庭拍照 判自簽守行為 (12:39)
【逃犯條例】圖輯：反修訂《逃犯條例》市民佔領金鐘 (12:28)
【逃犯條例】勞工處籲僱主彈性處理 體諒僱員因交通遲到 (11:49)
【逃犯條例】民陣呼籲：撤修例、集會市民堅守非暴力、警保持克制 (11:36)
【逃犯條例】教育局籲學生勿往危險地方 演藝學院校園暫停開放 (11:34)
【逃犯條例】立法會秘書處：早上11時會議延後 稍後通知議員時間 (11:06)
生活不如意且長期病患 大角嘴兩中年婦燒炭亡 (10:32)
間中有驟雨及雷暴 氣溫27度 (07:25)
大角嘴住宅傳劇臭 警破門揭雙屍案 (01:08)
男子港鐵霸位開閃光燈 乘客不滿起爭執 (00:20)
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西貢海面現女浮屍
(12:37)
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早上10時19分，警方接報，西貢碼頭對開海面有人形物載浮載沉，水警及消防到場撈起一具女屍，送往西貢水警基地作進一步調查。
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港鐵：觀塘線因多宗輕微事故 需額外行車時間
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題
牌照事務處暫停簽發牌照 中銀統一中心分行暫停服務
運油車失控撞壆直衝30米山坡 司機被困重創
【逃犯條例】金鐘站關閉 市民多花10分鐘上班 理解示威行動盼減少衝突
港鐵巴士特別交通安排
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威 美國會擬提《香港人權民主法案》
【逃犯條例．短片+多圖】特首選委聯署促林鄭下台 撤回修例
【逃犯條例】逾200特首選委聯署要求林鄭月娥下台 重新選特首（附名單）
【逃犯條例】曾俊華籲示威者「停一停、諗一諗」 7前局長副局政助請求林鄭及早撤回方案
【逃犯條例】監警會前委員聯署呼籲各方克制 兩醫生工會譴責警方處理方法
【逃犯條例‧短片】民權觀察批警使用過量武力 15米短距離直射催淚彈做法危險
【逃犯條例】林鄭譴責暴動 籲市民遠離暴力
煥然懿居買家：就算有動盪，都要把握今次機會置業
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【逃犯條例】英外相籲各界保持冷靜和平 促港府聆聽外界擔憂
【逃犯條例】民主派促梁君彥不應再就修例開會
港鐵：金鐘站8時半關閉 海洋公園至堅尼地城站安排接駁巴士
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新巴城巴公布臨時交通安排
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立法會議事規則減全體委員會法定人數 高院裁定不違憲
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生活不如意且長期病患 大角嘴兩中年婦燒炭亡
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