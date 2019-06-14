【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地　籲市民罷工罷課 (11:58)

香港眾志約10人今早（14日）於美孚站內示威，抗議政府修訂《逃犯條例》。部分人跪在地上，手持「罷工、罷課、救港」標語牌，高叫「反對送中，加入罷工」口號，呼籲香港市民一同反對「送中惡法」，參與周日（16日）由民陣發起的遊行，以及下周一（17日）的罷工、罷課行動，反對修例。
香港眾志在其Facebook專頁上載在美孚站內行動的直播影片，在場人士表示，反對修訂《逃犯條例》的示威周三（12日）遭到政府鎮壓，造成老師受傷，超過10名學生受傷及被捕，指摘政府不理會民意，他們希望透過示威，喚醒香港人的良知站出來。
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