《明報》記者11時許實測時,得出與網民一樣的結果,記者亦嘗試打上「so sad to see Hong Kong becoming Korea」及「so sad to see Hong Kong becoming British」,系統分別翻譯出「很高興看到香港成為韓國」及「很高興看到香港成為英國」的中文字句。不過,當記者12時許再度實測時,Google翻譯系統已改回正確中文譯句,顯示「所以遺憾地看到香港成為中國」。

