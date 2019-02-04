【逃犯條例】22前高官議員包括前保安局長黎慶寧籲撤草案　促問責官員力諫不得辭職明志（附名單） (12:03)

「我們是一羣愛護香港，多年來為公眾服務的人。今天，由於政府過度催迫通過《逃犯條例》的修訂，引起了社會整體的憂慮及激烈爭議，然而特首卻無視爭議及各界提出的關注，一意孤行，要草案在月底前通過，不惜踐踏議會一貫的審議制度。過百萬香港人在烈日下堅持和平抗議，要求撤回草案，徹底諮詢，特首亦無動於衷，並即時否決，執意6月12日恢復二讀辯論。如此態度，不但違反現代社會文明負責政府的原則，更刺激民憤，直接導致6月12日的流血衝突，無數良善的年輕人為愛護香港，奮不顧身，為了阻止法案通過，在衝突中受傷。這是我們應愛惜的下一代，何忍見他們受到如此對待﹖

香港社會撕裂，國際紛紛關注，難道為了特首一人的固執，就值得香港整體付出龐大的代價？匆匆通過這條草案，對香港究竟有甚麼重大好處？不惜指令警隊武力不斷升級鎮壓，試問要將香港推往甚麼境地？

我們不但呼籲特首林鄭月娥臨崖勒馬，接納民意，撤回草案以從長計議，同時呼籲特首的輔助團隊，包括所有問責官員以及行政會議成員，向特首進諫；你們身為行政機關的一部分，與特首有共同責任，向市民問責，如果力諫不得，我們呼籲你們辭職明志。我們亦呼籲建制派的立法會議員，你們在議會中佔大多數，沒有你們的票，草案不會得到通過。我們呼籲你們明確表態，回應百萬市民的疑慮，若政府不撤回草案重新磋商，便明確表示會對草案投反對票。」

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聯署人包括（按筆劃序）：

布簡瓊

朱幼麟

余若薇

何秀蘭

李永達

李卓人

李柱銘

李華明

李鵬飛

吳靄儀

林鉅成

陳方安生

陳家洛

梁家傑

張文光

單仲偕

黃宏發

張國柱

楊森

劉慧卿

Peter LAI（黎慶寧）

Alice SIU（黎慶寧太太）

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