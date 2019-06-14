小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼　遭運輸署揭發被捕 (12:03)

潘表示過去一直有向司機呼籲遵守法紀，勿以身試法，同時又曾聯同小巴業界多番向當局提議，限制僅持個人八達通的長者方可享用津貼，惟當局未有堵塞漏洞，令不法分子可趁機騙取津貼。

【10:33】警方上月接獲舉報，指有兩名男子自今年1月起用自備的3張長者八達通卡，在其駕駛的專線小巴拍卡約2800次繳付車資，意圖騙取「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」的政府補貼票價差額，涉款約41,000元。

屯門警區刑事調查隊經調查後，於昨日（13日）下午2時半及今日（14日）凌晨零時半，於上水及青山以涉嫌欺詐拘捕兩名涉事司機，同時檢獲3張長者八達通卡，兩人現正被扣留調查。

政府發言人表示，優惠計劃自2012年中起分階段實施，運輸署已與各公共交通營辦商制定監管措施，同時定期審查由營辦商及八達通卡有限公司提交有關優惠計劃下的乘搭紀錄及票價差額報表，以防止優惠計劃被濫用。是次案件，是運輸署在進行上述監察工作時發現，目前已交由警方調查。

是次案件涉及的小巴路線，為來往屯門碼頭至上水火車站的44號專線小巴，由馬亞木家族持有的運泰實業有限公司營運，全程車費16.8元，屯門區內分程收費6.3元。

據了解，該公司與受聘司機以拆帳方式營運，由於該路線一般只在節日或上下班時間較繁忙，不少屯門居民僅乘搭半程於屯門區內遊走，司機收入微薄，每日僅約500元。