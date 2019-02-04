【逃犯條例】陳智思稱對立激烈難討論修例　葉劉淑儀：須急切修例保管治威信 (15:18)

【15:18】行會成員、新界鄉議局主席劉業強表示，現時政府應繼續解說，在適當時候在立法會大會恢復二讀。他認為現時各方都應停一停、諗一諗，政府宣傳及解說不足，低估形勢。對於應否暫緩修例，他並沒有回應。
【14:55】行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，行會召集人陳智思來自商界，商界相當擔心，認為他今早（14日）說政府要盤算如何處理，包括暫緩修例，是反映商界意見。葉太指出，和平遊行不是問題，她沒聽到政府說撤回條例，仍在等候立法會主席梁君彥決定恢復二讀；她又稱通過條例後市民會知道這是不是惡法。她批評台灣總統蔡英文說不接收台灣殺人案疑犯是「政治表態」，又說士林地檢署對該案疑犯有通緝令，斥責蔡英文為政治凌駕公義。
葉劉淑儀又指出，立法會快將休會，若暫緩修例便是等於撤回，繼續修例難免有衝突，但在暴力、「外國指指點點」下，若政府屈服對香港長遠而言不好，對政府管治威信有很大衝擊，現時政府首要急切是通過修例。
【09:58】反對修訂《逃犯條例》示威周三（12日）釀成嚴重衝突，行政會議召集人陳智思今早（14日）在港台節目表示，此刻在對立及激烈的情况下，要就修例作討論難度很高。
陳智思稱，特首林鄭月娥承諾任期內有很多事會做，不只是一個議題，很多事也要考慮、要盤算。他留意到政府這兩天沒有開會，「估計是緩衝下先，重新看究竟這個法案市民是否知道是什麼事」。
被問到是否要有人問責，陳智思承認，自己亦低估了修例的反響，包括商界，「有很多恐懼消息不斷出了街」，他需否問責則交由特首決定。
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