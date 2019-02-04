【逃犯條例】行會成員意見分歧　陳智思稱對立激烈難討論　湯家驊籲尋中間方案 (18:30)

湯家驊質疑是否擱置修訂《逃犯條例》一段時間，就能解決問顯，認為若要擱置修例，「必然需要有另一些方案」以圓滿解決問題，強調他不反對擱置，但「必須要有個結果」。

他說，不認同用「零和遊戲」心態處理《逃犯條例》修訂，促請政府與反對修例者對話；亦希望反對者「撫心自問」是否想見到特區出現「長期鬥爭」的局面，呼籲他們退一步思考有無可接受的中間方案。

【18:15】《南華早報》今午引述消息稱，港府正考慮暫緩修訂《逃犯條例》，但不會撤回修例。

身兼安老事務委員會主席的行會成員林正財，就可否暫緩修訂《逃犯條例》表示，政府會考慮每個選項。他指出，負責任的政府不應漠視公眾意見，認為港府都「像其他人一樣有血有肉」，會了解社會氣氛再決定如何處理事件。他並稱希望社會可就修例和平達成共識。

【15:18】行會成員、新界鄉議局主席劉業強表示，現時政府應繼續解說，在適當時候在立法會大會恢復二讀。他認為現時各方都應停一停、諗一諗，政府宣傳及解說不人人足，低估形勢。對於應否暫緩修例，他並沒有回應。

【14:55】行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，行會召集人陳智思來自商界，商界相當擔心，認為他今早（14日）說政府要盤算如何處理，包括暫緩修例，是反映商界意見。葉太指出，和平遊行不是問題，她沒聽到政府說撤回條例，仍在等候立法會主席梁君彥決定恢復二讀；她又稱通過條例後市民會知道這是不是惡法。她批評台灣總統蔡英文說不接收台灣殺人案疑犯是「政治表態」，又說士林地檢署對該案疑犯有通緝令，斥責蔡英文為政治凌駕公義。

葉劉淑儀又指出，立法會快將休會，若暫緩修例便是等於撤回，繼續修例難免有衝突，但在暴力、「外國指指點點」下，若政府屈服對香港長遠而言不好，對政府管治威信有很大衝擊，現時政府首要急切是通過修例。

【09:58】反對修訂《逃犯條例》示威周三（12日）釀成嚴重衝突，行政會議召集人陳智思今早（14日）在港台節目表示，此刻在對立及激烈的情况下，要就修例作討論難度很高。

陳智思稱，特首林鄭月娥承諾任期內有很多事會做，不只是一個議題，很多事也要考慮、要盤算。他留意到政府這兩天沒有開會，「估計是緩衝下先，重新看究竟這個法案市民是否知道是什麼事」。

被問到是否要有人問責，陳智思承認，自己亦低估了修例的反響，包括商界，「有很多恐懼消息不斷出了街」，他需否問責則交由特首決定。

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