【逃犯條例】稱對立激烈下難論修例　陳智思：政府沒開會「是緩衝下」 (09:58)

陳智思稱，特首林鄭月娥承諾任期內有很多事會做，不只是一個議題，很多事也要考慮、要盤算。他留意到政府這兩天沒有開會，「估計是緩衝下先，重新看究竟這個法案市民是否知道是什麼事」。

被問到是否要有人問責，陳智思承認，自己亦低估了修例的反響，包括商界，「有很多恐懼消息不斷出了街」，他需否問責則交由特首決定。

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