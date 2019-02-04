【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處　教大講師黎明︰盼絕食103小時 (07:56)

昨夜（13日）金鐘氣氛平靜，在中信橋及添馬公園歌聲處處，分別有數十人面向警方鐵馬唱歌，也有人自發以樂器伴奏。此外，於中信橋上絕食的藝文界人士及大學生昨夜絕食已超過48小時。香港教育大學社會科學系講師黎明表示，現在目標是希望絕食至103小時。
昨夜約10時，添馬公園仍有約70人聚集唱詩歌，中信橋上亦有數十人。中信橋上有人在唱《Sing Hallelujah to The Lord》外，也有人唱流行曲，包括Supper Moment《無盡》；有人主動派傳單，讓到場市民黏在傘上或用手握着，有人派水、餅、麵包等物資，亦有人派選民登記表。
大學助理教授陳永浩帶同美樂笛，在添馬公園為誦唱詩歌的群眾伴奏，令現場人士氣氛高漲。陳永浩自言是「和理非」，在佔中時已有帶樂器到場，覺得「有時樂器比頭盔更有用」，因為有緩和氣氛之效。他承認有擔心過有後果，「話無憂慮是假的，但也不能憂慮太多了」。立法會議員張超雄和郭家麒也有到場，張超雄說，晚上會通宵於立法會大樓內留守，亦不時到群眾留守之處觀察。
在中信橋的另一端，絕食的藝文界人士昨夜已絕食達48小時，昨夜有醫療隊到場檢查絕食者身體狀況；兩人加入第二棒絕食，當中包括藝術家三木。自周三（12日）凌晨零時起一直無再進食的黎明表示，昨早有少許手震和胃部不適，醫生稱她情況良好，望能絕食達103小時。
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