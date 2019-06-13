【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配　提供支援 (21:51)

教育局長楊潤雄今日（13日）向全港學校校監和校長發通告，表示昨日 （12日）在灣仔及中西區一帶有人佔據和堵塞道路，癱瘓交通，甚至暴動，當中有不少年輕人參與，更有人受傷流血，令人痛心。
楊潤雄說，近日有人在社交媒體號召群眾破壞社會秩序，甚至煽動情緒，製造恐慌，他指上述活動或涉及違法行為，懇請校方告誡同學切勿參與。
教育局重申，堅決反對有教育團體發動罷課或罷教，任何人不應利用學校作表達政治訴求的場地，令未成年的學生無辜被捲入政治漩渦；若個別教師在工作時間未經學校批准而缺席，或沒有履行職務，學校須明確指出有關行為實屬不當，並按相關資助則例等處理。
楊潤雄稱，明白學校可能因今次事件而受影響，會了解各校情况和需要，包括學生缺席和教師人手調配、缺席學生的狀况、學校教學活動的安排等，以提供適切支援。
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