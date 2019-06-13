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【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動　盼推遲修例 (20:39)

有中學生昨日（12日）響應罷課，反對政府修訂《逃犯條例》。華英中學校長尹志華撰寫「學校家書」稱，有些同學希望可以在學校派白絲帶，也有很少數同學希望透過「罷課」表達，他們在家長同意下，缺席一天考試，在校自修。

尹志華稱，學生反修例的期盼簡單而純潔，選擇行動時，他們顧及家人和同學的感受。他引述學生說話「校長，我在六月九日選擇了讀書，沒有出來。但我過不了自己，我只想政府推遲一下，讓大家溝通」；「校長，我想盡公民的責任，盡愛護香港的責任。我選擇的方法，正正是和平、理性的方法」。他說，學生內心的感受和想法深深觸動他。

尹志華說，修例為社會帶來極大的傷害，破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」。

他接受本報查詢時稱，寫家書是因為見學生內心鬱結，失了方向，強調盼望校園是一個寧靜學習的地方，正因如此希望政府推遲立法。

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許智峯搶手機案　判罰款3800元及240小時社會服務令
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【逃犯條例】中學校長會盼政府暫緩立法　不贊成師生罷課表達訴求
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【逃犯條例】葉國謙：修例為香港好　不擔心建制重演03年大敗歷史
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【逃犯條例】林鄭評有鼓吹變相罷市罷課罷工：這類激烈行動令公眾想起立法會外衝突
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【逃犯條例】坊間醞釀罷市　鍾國斌：自己搵自己笨
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警搗元朗非法麻將賭檔拘9人
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警搗油麻地非法釣魚機賭檔
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懲教署職員赤柱宿舍燒炭亡
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【逃犯條例】英美官員關注修例　周庭赴日籲向港府施壓
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【逃犯條例】有教師發動聯署稱獲逾3700人響應　籲教協即考慮發起日內罷課
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局部地區有大雨　氣溫27度
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