【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動　盼推遲修例 (20:39)

有中學生昨日（12日）響應罷課，反對政府修訂《逃犯條例》。華英中學校長尹志華撰寫「學校家書」稱，有些同學希望可以在學校派白絲帶，也有很少數同學希望透過「罷課」表達，他們在家長同意下，缺席一天考試，在校自修。
尹志華稱，學生反修例的期盼簡單而純潔，選擇行動時，他們顧及家人和同學的感受。他引述學生說話「校長，我在六月九日選擇了讀書，沒有出來。但我過不了自己，我只想政府推遲一下，讓大家溝通」；「校長，我想盡公民的責任，盡愛護香港的責任。我選擇的方法，正正是和平、理性的方法」。他說，學生內心的感受和想法深深觸動他。
尹志華說，修例為社會帶來極大的傷害，破壞了寧靜的學習環境，「倘若我的孩子出了什麼事，你們有不能迴避的責任」。
他接受本報查詢時稱，寫家書是因為見學生內心鬱結，失了方向，強調盼望校園是一個寧靜學習的地方，正因如此希望政府推遲立法。
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