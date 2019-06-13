【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總　呼籲全港周一集會繼續「三罷」 (20:53)

反對修訂《逃犯條例》示威者昨日（12日）在金鐘與警方爆發激烈衝突，民間人權陣線今日（13日）宣布，已向警方申請星期日（16日）下午2時半舉辦大遊行，由維園出發行到政府總部，訴求包括譴責警方暴力鎮壓市民、要求港府撤回修訂《逃犯條例》及特首林鄭月娥下台。
民陣強烈譴責警方昨日使用致命武力，向已獲批准參與集會的市民發射催淚彈，又指警方向市民開槍，是回歸以來首見，其傷害足以令人永久傷殘，批評林鄭月娥無視警方開槍鎮壓，卻定性集會為暴動，「愧為人母，愧為特首！」
民陣又向警方申請下星期一（17日）在立法會外集會，呼籲全港市民繼續罷課、罷市、罷工，阻止修例通過，並嚴正聲明，倘若政府拒絕撤回修例，所有建制派議員必須順應主流民意，公開表明會投反對票。
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