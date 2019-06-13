【逃犯條例】數百市民中信橋默站　舉標語籲「停止槍擊學生」 (20:08)

不願上鏡、今年28歲的王小姐表示，在金鐘下班後特意過來，因為對警察昨日的行動感到氣憤；昨日她有參與反修例集會，在中信大廈外遇到警方施放催淚彈，在中信橋上即使高舉雙手，仍被警察用搶指着，「真的好生氣，今天無論如何都要來」。她表示，沒有任何組織或即時通訊群組號召今日集會，她是自發於下班後到場支持。至於對日後行動有何部署，她說整個行動根本從頭到尾都沒有計劃，是現場的人根據形勢討論而來。

另外，添馬公園晚上亦有約100人聚集一起唱聖詩。

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