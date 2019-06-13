【逃犯條例】數百市民中信橋默站　舉標語籲「停止槍擊學生」 (20:08)

昨日（12日）金鐘反修訂《逃犯條例》示威演變成激烈衝突，示威今日暫時平息，入夜後愈來愈多市民到中信橋聚集，約有300至400人。大部分市民手持寫上「Stop shooting our student」、「點解開槍打市民」等字句的紙張默站，其間有人唱聖詩。有人表示，紙張由物資站派發，亦有人自備標語到場支持。
不願上鏡、今年28歲的王小姐表示，在金鐘下班後特意過來，因為對警察昨日的行動感到氣憤；昨日她有參與反修例集會，在中信大廈外遇到警方施放催淚彈，在中信橋上即使高舉雙手，仍被警察用搶指着，「真的好生氣，今天無論如何都要來」。她表示，沒有任何組織或即時通訊群組號召今日集會，她是自發於下班後到場支持。至於對日後行動有何部署，她說整個行動根本從頭到尾都沒有計劃，是現場的人根據形勢討論而來。
另外，添馬公園晚上亦有約100人聚集一起唱聖詩。
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