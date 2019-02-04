【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵　盧偉聰：我對記者是最客氣 (19:21)

昨日（12日）金鐘的反修訂《逃犯條例》示威演變成激烈衝突，大批記者採訪期間遭受警方不禮貌對待，包括在表明記者身分後遭警員回應「記你老X」，亦有警員舉槍指嚇記者及發射催淚彈。警務處長盧偉聰今日在記者會回應事件時稱，他「對記者是最客氣、最有禮貌」，強調警隊「真係有個heart去做好我們與傳媒的關係」，呼籲傳媒體諒，並稱若記者「真係受到不禮貌對待」，他表示抱歉。
盧偉聰表示，昨日現場有數萬名示威者，警方採取行動時，「大家可以想像那個混亂情况」，強調警方「一定不會專登針對傳媒朋友」；警方在昨日行動人手緊絀下，仍安排32人設立傳媒聯絡隊，顯示警方有心處理好傳媒關係。
他指出，有警員報告稱發現個別示威者假扮記者，故若警方要「睇下你（記者）個袋」，記者「一定好唔開心」，但昨日環境惡劣，加上部分前線警務人員工作超過30小時，他希望記者若遭受不禮貌對待時可體諒警方。
記者會上有記者指出，在周日（9日）反修例遊行及昨日示威中，都聽到有不同職級的警員稱「記者最阻住警察做嘢」，質疑前線警員是否「好敵視記者」。盧偉聰回應稱，若真的有警員說出這番話，「咁佢哋唔啱」；又提到「每個人都有政治睇法」，但警隊都有心做好與傳媒的關係。他強調警方會以「互相幫助」的態度處理傳媒關係，並會加強訓練，希望前線警員更理解記者工作的困難，同時呼籲記者可包容及體諒警方立場。
記者會期間，大批在場記者響應記協呼籲，身穿反光衣、頭盔以至防毒面具等採訪裝備，抗議警方過去數日暴力阻礙記者採訪。
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