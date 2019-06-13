【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突　譴責暴力鎮壓和平示威 (19:15)

袁天佑牧師指出，教會領袖已發信邀請特首林鄭月娥會面，但尚未收到任何消息，認為特首未必會作正面及積極回應。他又說，到循道衛理聯合教會香港堂求助的示威者，除肉體的受傷外，更多是心靈上的創傷，但政府對此毫無反思，認為林鄭月娥應該下台。

這批基督教牧師、傳道人昨日（12日）上午至警方清場前，都陪伴在場示威者唱詩歌逾8小時。王少勇牧師指出，6月11日晚上祈禱會完結後，有牧者自發留下，一直唱詩歌至6月12日早上7點另一場祈禱會開始。惟上午約11時，警方宣稱收到線報，有人收藏大量武器，但以他所見，示威者只是手執雨傘。他又指出，警方當時立刻整裝拔胡椒噴霧。於是一眾牧者拉起手唱聖詩，並請市民收起雨傘，請警察收回胡椒噴霧，最終雙方都冷靜下來。

惟直至下午3時，氣氛轉趨緊張。他親眼見示威者完全無衝擊過，但依然遭催淚彈及警棍攻擊。他說，難以理解為何警方稱此為「暴動」。

另一在現場的胡志偉牧師，禁不住哽咽說，印象中大部分示威者僅二三十歲，他認為警察於約3時半時突然後退是一種策略，當示威者因看到有空位而上前時，警方便有理由以催淚彈驅散人群。他又說，自己也有中催淚彈，當時也身體發抖，呼吸困難，看到一班年輕人「怕到不敢動」，指摘領導人（林鄭月娥）以慈母自居，實則只是虐兒之母。

林家賢牧師指出，與現場一些年輕女生聊天時，她們都表現害怕，因認為警察開槍但不出告示。他又稱，自己與其他牧者便請求警察，若再要驅散示威者時可否作警示，惟警察竟以侮辱話語回應「叫你個耶穌落嚟見我哋」，他為此感到難過，「究竟是誰推這班年輕人上街？」

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