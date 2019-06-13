【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚　去了鬼門關又回來　 (18:09)

立法會原定昨日（12日）恢復《逃犯條例》修訂二讀，大批示威者昨晨在金鐘堵路，其間多次以雨傘遮擋、投擲水樽等方式衝擊警察防線，警方自回歸後首次用槍械射向本地示威者，72人受傷送院。其中，躲在兩輛採訪車空隙的港台外判司機莊文龍，疑因誤中催淚彈一度心臟停頓，他今（13日）憶述「當時真的好驚好驚好驚」，又期望特首可從源頭解決修例問題，「你打我、我打你，大家都是香港人，為了什麼呢？」
莊文龍從事港台外判司機6年，他昨日負責調派車輛工作，「今次肯定出事，知道危險，所以我派自己去」。警方與示威者經過多番對峙後，防暴警於昨午3時許施放催淚彈驅散人群，他見無法駛離現場，遂把車輛停在中信大廈對開龍匯道的泊車位，不久後催淚煙湧至，他慌忙躲在兩輛採訪車中間，「從來沒有試過打仗般的滋味，好像逃難般避走」。
他續說，當時十分驚慌，警方向由政總逃往中信大廈的示威者投擲催淚彈，當時龍匯道停泊最少7輛採訪車，旁邊的外籍記者被催淚彈打至「成身紅晒」，詎料自己遠離示威人群亦受波及，頓時失去知覺，在救護車蘇醒後才得悉曾經心跳停頓，「差不多去了鬼門關又回來」。
莊文龍昨日未能下牀走動、神志迷糊，今日雖可行走及飲食，惟目前情况仍然嚴重，傷勢包括其左腹紅腫，間中會眼痛、手痹，甚至抽動脈血時感覺不到痛楚。他認為雖然警民雙方在衝突中都有責任，但事件源於港府提出《逃犯條例》修訂，故應由特首林鄭月娥解決：「你打我、我打你，大家都是香港人，為了什麼呢？」
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