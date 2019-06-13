披露廉署查馮程淑儀　吳文遠判囚4月上訴遭駁回　即時監禁 (17:49)

判辭指出，吳文遠有披露受調查人是不爭的事實，於是把他定罪的關鍵在於，是否有「合理辯解」作出披露，而吳文遠聲稱他是為「公眾利益」而作出披露。原審裁判官裁定吳文遠是為了提高知名度而別有用心。法官張慧玲表示認同，因吳文遠邀請傳媒到他錄取口供的廉署辦公室拍照，又在facebook上載他在廉署辦公室內的自拍，張慧玲指出這明顯是為了提高知名度，與「公眾利益」並無關係。

針對吳文遠一方稱，披露不會影響廉署的調查，因傳媒一早已報道過馮程淑儀牽涉的換樓事件，但張慧玲認為，當事人若是知道已立案調查，則可能採取行動妨礙調查，例如銷毀證據，因此有必要將廉署的調查保密。

至於刑期方面，上訴方提出4個月監禁過重及裁判官錯誤地拒絕判社會服務令，張慧玲認同原審裁判官指吳文遠沒有真誠悔意，吳文遠亦被廉署職員多番提醒不可披露，但仍明知故犯，故駁回刑期上訴。

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